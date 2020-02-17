Iğdır'da kanatları yolunmuş halde bulunan atmaca tedavi altına alındı
Iğdır'da yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.
Iğdır'da yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.
Vatandaşlar, kent merkezindeki Sanayi Sitesi'nde bir atmacayı ağaca takılı halde buldu.
Durumun DKMP yetkililerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, atmacayı bulunduğu yerden kurtardı.
Kanatlarının yolunduğu, bağlanan ip nedeniyle ayaklarının kangren olduğu belirlenen atmaca tedavi altına alındı.