Iğdır'da kanatları yolunmuş halde bulunan atmaca tedavi altına alındı
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Iğdır'da kanatları yolunmuş halde bulunan atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.

17.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:10
Iğdır'da kanatları yolunmuş halde bulunan atmaca tedavi altına alındı

'da yaralı halde bulunan atmaca, (DKMP) ekiplerince tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, kent merkezindeki Sanayi Sitesi'nde bir atmacayı ağaca takılı halde buldu.

Durumun DKMP yetkililerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, atmacayı bulunduğu yerden kurtardı.

Kanatlarının yolunduğu, bağlanan ip nedeniyle ayaklarının kangren olduğu belirlenen atmaca tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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