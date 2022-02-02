Iğdır'da kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı - Haberler
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Iğdır'da kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı

Iğdır'da kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekibinin araştırmaları sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklanan kişinin, daha önce de kamu kurumlarından yaptığı hırsızlık nedeniyle mahkum olduğu ve yakın zamanda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Iğdır, Kamu, Güncel, Haber

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