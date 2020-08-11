Iğdır'da kaldırımları işgal eden kargo firmaları uyarıldı
Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden kargo firmalarını tek tek uyardı.
11.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:10
Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden kargo firmalarını tek tek uyardı.
Iğdır Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaldırım ve yol işgali yapan kargo firmalarını denetledi. Ekipler, gelen kargoları kaldırımlara koyarak vatandaşların geçiş yolunu kapatan firmaları uyararak bir sonraki denetimde ağır yaptırım yapacaklarını belirttiler. - IĞDIR
Kaynak: İHA