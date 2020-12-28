Iğdır'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği
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Iğdır'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

28.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:47
Iğdır'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

Iğdır'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri yapıldı.

Iğdır'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri yapıldı.

Dünya genelinde kadınlara yönelik uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Iğdır'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik hazırlanan el broşürlerini esnaf ve vatandaşlara dağıttı. Vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesi ile yaklaşım sergilemeye davet eden Cankatar, toplumda hiçbir canlıya karşı şiddetin asla tasvip edilemez olduğunu, ifade etti.

Iğdır Valiliği önünde kurulan stantta yetkililer, vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtıp, uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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