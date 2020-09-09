Iğdır'da kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır'da kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu

Iğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.

Iğdır'da kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu
09.09.2020 23:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:56

Iğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.

Tuzluca ilçesine bağlı Yağlı köyünde kırsalında koyun sürüsü otlatan Erdal Satı (42), iddiaya göre dün gece kayboldu.

Sabah saatlerinde sürünün sahipsiz şekilde dolaştığını ve çobanın bu alanda olmadığını gören köylüler, kısa süreli aramanın ardından durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerinin aramalarının sürdüğü sırada olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede sürü otlatan bir akrabasının yanına giden Satı, bu kişinin telefonundan yakınlarını aradı.

Yakınları tarafından köye getirilen Erdal Satı, burada bekleyen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından jandarma görevlilerine olayı anlattı.

Görevlilere, gece geç saatlerde yüzlerini görmediği dört kişinin aniden kendisine saldırdığını ileri süren Satı, "Ellerinde pompalı tüfekle bana yaklaşan 4 kişi önce su istediler, su vermek için döndüğümde arkamdan sarılarak beni etkisiz hale getirdiler. Darbettikten sonra ellerimi arkadan bağlayarak beni etkisiz hale getirdiler. 'Benden ne istiyorsunuz' diye sorduğumda, 'sen hak ettiğini bulacaksın' karşılığını verdiler' Daha sonra yanımda iki kişi kaldı, diğerleri uzakta durdu. Akşama kadar aç ve susuz bırakan şahıslar, bir telefon görüşmesi sonrası beni tekrar serbest bıraktılar." dedi.

Satı, ifadesi alınmak üzere Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Milli Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Iğdır'da kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 23:59:58. #1.15#
title