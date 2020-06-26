Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 930 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
26.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:09

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bin 930 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır Merkez Topçular Mahallesinde yürütülen çalışma sonucu, bir iş yerinde "kaçak elektronik sigara tütünü" bulunduğu tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 48 bin TL olan bin 930 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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