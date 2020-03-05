Iğdır'da kaçak kozmetik ürünü operasyonu
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Iğdır'da kaçak kozmetik ürünü operasyonu

Iğdır'da düzenlenen kaçak kozmetik ürünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:10
Iğdır'da kaçak kozmetik ürünü operasyonu

'da düzenlenen kaçak kozmetik ürünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Iğdır'a gelen şüpheli bir kamyoneti takibe aldı.

Kamyonet, Suveren Jandarma kontrol noktasında durdurularak arandı. Yapılan aramada kamyonetin farklı yerlerine gizlenmiş 3 bin 549 adet kozmetik ürün ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 110 bin lira olduğu ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen kozmetik ürünlere jandarma ekiplerince el konuldu.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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