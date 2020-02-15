Iğdır'da kaçak keklik avına 4 bin 536 lira ceza
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Iğdır'da kaçak keklik avına 4 bin 536 lira ceza

Iğdır'da mühre ve tuzak kullanarak kaçak keklik avlayan avcıya 4 bin 536 lira para cezası verildi.

15.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:30
Iğdır'da kaçak keklik avına 4 bin 536 lira ceza

'da mühre ve tuzak kullanarak kaçak keklik avlayan avcıya 4 bin 536 lira para cezası verildi.

(DKMP) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesinde yaptıkları denetimlerde H.F'nin yasal olmayan şekilde avlandığını belirledi.

H.F'nin avlandığı bölgede canlı mühre olarak kullandığı belirlenen 2 keklik ile kekliklerin yakalanması için misina kullanarak yapılmış gizli tuzaklar bulundu.

DKMP ekibi, tuzak ve mühre kullanarak avlandığı belirlenen H.F'ye 2 bin 976 lira idari, 1560 lira da tazminat olmak üzere toplam 4 bin 536 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA
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