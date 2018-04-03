Iğdır'da Kaçak Keklik Avcılarına Ceza

Iğdır'da, kaçak olarak keklik avı yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 5 bin 611 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla devriye görevi yürütürken Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde 3 kişinin kaçak avlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, kaçak keklik avı yaptıkları anlaşılan M.H, B.K. ve N.K. ile ahşap kafese konularak, canlı mühre olarak kullanılan 4 keklik ele geçirildi.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Koruma ekiplerine bildirilmesiyle zanlılara, "Kara Avcılığı Kanunu" ve "Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet" suçlarından toplam 5 bin 611 TL para cezası kesildi.

Ele geçirilen keklikler ise veteriner kontrolü sonrası doğaya salındı.