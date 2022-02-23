Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 8 bin 67 TL ceza

IĞDIR (AA) - Iğdır'da canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için arazide denetim yaptı.

Kırsalda 3 kişinin canlı mühre kullanarak keklik avladığını tespit eden ekipler, kaçak avcıların peşine düştü.

Kısa sürede yakalanan kaçak avcılara, 2 bin 67 TL idari, 6 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 8 bin 67 TL ceza verildi.