Iğdır'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla göçmen soktuğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı, 163 göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına ilişkin sürdürülen çalışmalar kapsamında, yurda yasa dışı yollarla göçmen soktukları belirlenen 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.



Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda T.T, T.A, N.G, Ç.T, E.I, U.A. ve O.B isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 153 Afganistan, 4 İran, 1 Suriye ve 5 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.



Aramalarda tespit edilen 2 minibüs ve 1 ticari taksiye el konuldu.