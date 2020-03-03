Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu

03.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:38

Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında bir ticari taksi takibe alındı.

Durdurulan takside yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü yakalandı.

Operasyonda araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen tütünlere el konuldu.

Kaynak: AA