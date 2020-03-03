Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 gözaltı

03.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:21

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesi Taşburun Köyü mevkiinde durdurulan ticari bir taksi içerisinde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.



Kaçakçılıkta gözaltına alınan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA