Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 5 kişi yakalandı
05.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:36
Iğdır'da bir iş yerinde 15 bin 430 paket kaçak elektronik sigara tütünü yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da bir iş yerinde 15 bin 430 paket kaçak elektronik sigara tütünü yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucunda bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, iş yerinde farklı bölümlere gizlenmiş 15 bin 430 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen tütünlere jandarma ekiplerince el konuldu.
Kaçakçılık olayıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA