Iğdır'da kaçak avlanma kontrolleri devam ediyor
Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk aylarında da av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.
10.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:25
Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk aylarında da av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.
Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'da avcıların evrak kontrolünü yaparak belgeli ve kurallara uyan avcılara teşekkür etti. - IĞDIR
Kaynak: İHA