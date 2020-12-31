Iğdır'da kaçak avlananları sosyal medya paylaşımları ele verdi

Iğdır'da sosyal medya paylaşımlarıyla tespit edilen 3 kaçak avcıya 46 bin 361 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin kent merkezi, Tuzluca ve Aralık ilçelerinde kaçak avlanıp sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığını tespit etti.

Valilik, Tuzluca ve Aralık kaymakamlıklarının ortak çalışmasıyla, kaçak avlananların kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Avcılara toplam 46 bin 361 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız