Iğdır'da kaçak avlananlara 25 bin 656 lira ceza kesildi
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Iğdır'da kaçak avlananlara 25 bin 656 lira ceza kesildi

Iğdır'da tuzaklarla kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.

01.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:40
Iğdır'da kaçak avlananlara 25 bin 656 lira ceza kesildi

'da tuzaklarla kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.

ilçesindeki Taşburun Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı Milli Parkı civarında yapılan kontrollerde 6 kişinin tuzakla avlandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin avlandığı bölgede yaptıkları araştırmada mühre olarak kullanılan 10 keklik, 13 kafes ve 6 misinalı tuzak buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, keklik, kafes ve tuzaklara el koydu.

Yakalanan 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.

Keklikler, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA

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