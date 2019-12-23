Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi
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Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi

Iğdır'da kaçak avlanan 2 kişiye bin 546 lira ceza uygulandı.

23.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:42
Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi

'da kaçak avlanan 2 kişiye bin 546 lira ceza uygulandı.

(DKMP) ekipleri, yaban hayatı koruma faaliyetleri kapsamında kentin kırsal kesiminde denetimlerde bulundu.

Ekipler, bu çerçevede kırsalda avlandıkları belirlenen 20 avcıyı tespit edip yasalara uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti.

Kontrollerde kaçak avlandıkları anlaşılan 2 avcıya toplam bin 546 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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