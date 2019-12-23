Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi
Iğdır'da kaçak avlanan 2 kişiye bin 546 lira ceza uygulandı.
Iğdır'da kaçak avlanan 2 kişiye bin 546 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayatı koruma faaliyetleri kapsamında kentin kırsal kesiminde denetimlerde bulundu.
Ekipler, bu çerçevede kırsalda avlandıkları belirlenen 20 avcıyı tespit edip yasalara uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti.
Kontrollerde kaçak avlandıkları anlaşılan 2 avcıya toplam bin 546 lira ceza kesildi.