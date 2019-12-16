Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi
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Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Iğdır'da kaçak avlanan 4 kişiye 3 bin 862 lira ceza uygulandı.

16.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:32
Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

'da kaçak avlanan 4 kişiye 3 bin 862 lira ceza uygulandı.

Kentin kırsal kesiminde kaçak avlanan 4 kişiyi görenler, durumu Müdürlüğüne (DKMP) ihbar etti.

Kaçak avcıların yakalanması için bölgeye sevk edilen DKMP ekibi, 4 kişiyi avlanırken yakaladı.

Bu kişilere izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 82 lira idari, 780 lira da tazminat olmak üzere 3 bin 862 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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