Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi - Haberler

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Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi

Iğdır'da jandarma ekiplerinin yakaladığı 3 kaçak avcıya 10 bin 158 lira ceza uygulandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da jandarma ekiplerinin yakaladığı 3 kaçak avcıya 10 bin 158 lira ceza uygulandı.

Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kente gelen bir araçta yaptıkları aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 6 kınalı keklik, tuzaklar ve 8 kafes buldu.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, keklik ve malzemelere el koydu.

DKMP ekibi, araçtaki 3 kişiye 4 bin 158 lira idari, 6 bin lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 158 lira ceza kesti.

Keklikler doğaya salındı, kafes ve tuzaklar ise imha edildi.

Iğdır'da kaçak avcılara 10 bin 158 lira ceza kesildi

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Jandarma, Iğdır, Güncel, Haberler

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