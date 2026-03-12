Iğdır'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı törenle anıldı

Iğdır'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulü üzerinden tam 105 yıl geçti. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla kabul edilen milli marşımız, bugün de bağımsızlığımızın en güçlü simgesi olmaya devam ederken Iğdır'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, azmini ve inancını en güçlü şekilde yansıttığı vurgulandı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; "İstiklal Marşı'mız aslında Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce yazılmıştır; ancak Cumhuriyet'i müjdelemiştir. Aynı zamanda bu necip milletin karakterini, yapısını ve ona olan güveni anlatan müstesna bir eserdir. İstiklal Marşı'mızı okurken, söylerken ve dinlerken o asrı, o zamanı çok iyi bilmek gerekmektedir." dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı