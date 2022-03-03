Iğdır'da iş yerinden malzeme çaldıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki iş yerinden malzeme ve motosiklet çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polisin sıkı takibiyle yakalanan hırsızlık zanlıları, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İş yerinden çalınan malzemeler ile motosiklet sahiplerine teslim edildi.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel