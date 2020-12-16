Iğdır'da İl pandemi kurulu toplantısı yapıldı
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Iğdır'da İl pandemi kurulu toplantısı yapıldı

16.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:29
Iğdır'da İl pandemi kurulu toplantısı yapıldı

Iğdır'da Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Iğdır'da Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirilerek alınması gereken ek tedbirlerin görüşüldüğü açıklandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:30:44. #1.15#
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