Son dakika haber: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı
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Son dakika haber: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı Iğdır'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı

IĞDIR - Iğdır'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Iğdır'da önceki gün aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülürken kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anında iş yerinin içerisinde bulunan ve korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise polis ekiplerinin kontrolünde iş yerinden çıkarıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Son dakika haber: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı
Son dakika haber: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı
Son dakika haber: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı
Son dakika haber: Iğdır'da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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