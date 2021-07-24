Iğdır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırıyor
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Iğdır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırıyor

Iğdır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında, Iğdır'daki ihtiyaç sahibi bin 200 aileye gönüllü imamlar tarafından kurban eti dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında, Iğdır'daki ihtiyaç sahibi bin 200 aileye gönüllü imamlar tarafından kurban eti dağıtılıyor.

Hayırseverlerin hisseleriyle satın alınan büyükbaş kurbanlıklar, Yaycı köyünde kesilip paketlenerek gönüllü imamlar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İl Müftü Yardımcı Dr. Ahmet Dağ, TDV Iğdır Şubesi olarak kesimlerini yaptıkları kurbanı kentteki bin 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracaklarını söyledi.

Bayramın birinci günü yaptıkları kurban kesim ve dağıtımının bu günde devem ettiğini belirten Dağ, "Şu anda kesimlerimiz devam ediyor, Allah'ın izniyle bugün kurban kesimini bitirip kentte vakfımızca daha önce belirlediğimiz ailelere ulaştıracağız. İmam arkadaşlarımız hem kesimde hem de dağıtımda gönüllü olarak çalışıyorlar. Şu ana kadar da herhangi bir aksaklık olmadan, temiz ve nezih bir ortamda kesimlerimiz gerçekleştiriyoruz" dedi. - IĞDIR

Iğdır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırıyor
Iğdır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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