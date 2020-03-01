Iğdır'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

01.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:20

Iğdır'da, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.



Iğdır Ulu Camii önünde sivil toplum kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İdlib'de şehit düşen ve görevde olan Mehmetçik için dua etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA