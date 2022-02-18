Iğdır'da içme suyundan alınan KDV yüzde 1'e düşürüldü

IĞDIR (AA) - Iğdır Belediyesi, içme suyu tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kente yeni getirilen içme suyunun tüm ev ve iş yerlerine verilmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Belediyenin, Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla ekonomik su tarifesi uygulamasındaki kararlılığını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik, şehrimize hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Halfeli Belediyesinin de su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e indirdiği bildirildi.