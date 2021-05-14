Iğdır' da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı; ölü ve yaralılar var(1)

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.