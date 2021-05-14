Iğdır' da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı; ölü ve yaralılar var(1)
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Iğdır' da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı; ölü ve yaralılar var(1)

Iğdır' da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı; ölü ve yaralılar var(1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yaralılar Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma köyde ve ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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