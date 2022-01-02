Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı - Haberler
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Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı

Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Iğdır'da uzun zamandır aralarında husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da uzun zamandır aralarında husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Iğdır'da aralarında husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri Iğdır Belediyesinde bir araya geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim görüşmede, İslam kelimesinin "barış" anlamı taşıdığını, İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu vurgulayarak her Müslümanın barış içerisinde yaşaması gerektiğini söyledi. Sarıibrahim, "Barış isteyen, barışa el veren herkesin bizim başımız üstünde yeri var. Allah her işimize hayırla başlamayı ve hayırla tamamlamayı nasip etsin. Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. - IĞDIR

Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı

Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı

Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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