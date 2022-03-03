Iğdır'da hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Iğdır'da hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı

Iğdır'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Iğdır Bağlar Mahallesi Vali Konağı Yolu Caddesi üzerindeki bulunan iş yerinde malzeme çalan ile Söğütlü Mahallesi 635. sokak üzerinde buluna adreste motosiklet çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu iş yerinde malzeme çalanların E.Ş. (19), A.K. (22), M.C.B. (22), R.T. (19) ve T.M. (17) isimli şahısların olduğu tespit edildi. Motosiklet çalan kişinin ise S.H. (19) olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı olan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Iğdır'da hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Asayiş, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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