Iğdır'da hırsızlar su kanalı kenarlarındaki panel çitleri çaldılar

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da su kanallarının etrafına yetkililer tarafından döşenen panel çitler, hırsızlar tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Özgür Mahallesi'nde bulunan su kanallarının etrafına çocukların düşmemesi için çekilen panel çitler hırsızlar ve mahallede oturan bazı kişiler tarafından tek tek çalındı. Panel çitlerin çalınması ile birlikte etrafı açılan ve su akan kanallar çocuklar için büyük tehlike barındırıyor. En son hırsızlık olayı ise dün akşam yaşandı. İddiaya göre, karı koca iki kişi önceden keşif yaptıkları alanda hava kararınca panel çitleri çalmak için geldiler. Kameraya yansıyan görüntülerde adam demir makas ile telleri keserken eşi de telleri taşımaya yardım ediyor. Durumdan rahatsız olan mahalleli ise yetkililerden önlem alınmasını istiyor. Su kanalının yanı başında küçük bir parkın olduğunu ve büyük bir tehlike arz ettiğini belirten Kerem Saylı isimli vatandaş, "Devlet o kadar masraf yaptı bu baraj etrafına çocuklar düşmesin diye tel çekti. Millet ise gelip söküyor. Kimi çitleri köye götürdü, kimi yaylaya götürdü, kimi evin damını yapmak için götürdü. Yetkililerden tekrar burayı yapmalarını istiyoruz" dedi.

Iğdır'da bütün su kanallarının etrafına çekilen panel çitler meydana gelen hırsızlık olayı sonrası çalınınca su kanalları büyük tehlike barındırmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar bu çitleri çalanların yakalandığında adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorlar. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa