Iğdır'da Hint Keneviri Ele Geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 134 kök hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, lğdır'ın Melekli beldesinde uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşan Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Melekli beldesinde bulunan Z.V isimli şahsın evinde yapılan araştırmalar sonucunda Y.V ve B.A isimli şahısların hint keneviri ektikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri Z.V isimli şahsın evinde yaptıkları arama' da 134 kök hint keneviri ile 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.



Şüpheli şahıslardan B.A. halen aynı suçtan cezaevinde bulunurken yakalanan iki şahıs ise ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - IĞDIR