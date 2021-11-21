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Iğdır'da hayvan işletmeleri ziyaret ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Iğdır'da hayvan işletmeleri ziyaret ediliyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek bilgilendirmede bulunuyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek bilgilendirmede bulunuyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçi bilgilendirme, eğitimi toplantıları ve desteklemelerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır merkez ve ilçelerdeki işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletmelerin sorunlarını dinleyerek bakanlığın vermekte olduğu desteklemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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