Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Iğdır'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
30.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:56
Iğdır'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki ahırdan 26 küçükbaş hayvan çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 9 hırsızlık zanlısı, olayda kullandıkları iki araçla yakalandı.
Çalınan 26 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA