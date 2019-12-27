Iğdır'da halk toplantısı düzenlendi

27.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık ayı Halk günü toplantıları kapsamında vatandaşlar ile buluştu.



Valilik toplantı salonunda kurum müdürleri ve vatandaşların katılımı ile 2019 yılı Aralık ayı "Halk Günü Toplantısı" gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda vatandaşlara söz hakkı verilerek sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve talepler dinlendi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, kendisine iletilen hususların ilgili mevzuatlar çerçevesinde çözümü noktasında kurum amirlerine talimat verdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA