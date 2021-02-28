Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

28.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:42

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tuzluca-Iğdır kara yolu Küllük köyü mevkisinde O.Y. yönetimindeki 76 DK 173 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 34 UNV 04 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Harun Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücüsü O.Y. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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