Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı
Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan katılalarak Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantıda Iğdır Valisi Enver Ünlü, Dilucu Gümrük Kapısının iş ve işlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. - IĞDIR