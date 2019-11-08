Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı

Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı

Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

08.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:22
Iğdır'da Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı

Dilucu Gümrük Kapısında incelemelerde bulunan yetkililer, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısında bir araya geldi.


Programa, Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Yılmaz Doğan ile İl Komutanı Mustafa Özdurhan katılalarak Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı.


Düzenlenen toplantıda Iğdır Valisi Enver Ünlü, Dilucu Gümrük Kapısının iş ve işlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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