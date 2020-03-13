Iğdır'da gözaltına alınan 6 cinayet şüphelisinden 3'ü tutuklandı Iğdır'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Iğdır'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır-Aralık kara yolu yakınında yer alan banka şubesinin önünde arkasından yaklaşan motosikletteki A.K. ile kardeşi S.K'nin silahlı saldırısına uğrayan Yakup Tutka'nın öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.K. kardeşler "tasarlayarak öldürme", babaları R.K ise "cinayete azmettirmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cinayetin ardından Ermenistan'a kaçarken sınıra 3 kilometre kala gözaltına alınan A.K. ve S.K'nin yakalanması için insansız hava aracı desteğiyle yürütülen operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Yaklaşık 500 polis ve askerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan A.K. ve S.K'den, Tutka'ya yönelik saldırıda kullandıkları iki tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA