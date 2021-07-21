Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor
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Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor

Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında, Iğdır'daki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gönüllü imamlar tarafından kurban eti dağıtılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında, Iğdır'daki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gönüllü imamlar tarafından kurban eti dağıtılıyor.

Hayırseverlerin hisseleriyle satın alınan büyükbaş kurbanlıklar, Yaycı köyünde kesilip paketlenerek gönüllü imamlar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İl Müftü Yardımcı Ahmet Dalga AA muhabirine, TDV Iğdır Şubesi olarak kesimlerini yaptıkları kurbanı kentteki 1200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracaklarını söyledi.

Bayramın birinci günü yaptıkları kurban kesim ve dağıtımının bu günde devem ettiğini belirten Dalga, "Şu anda kesimlerimiz devam ediyor, Allah'ın izniyle bugün kurban kesimini bitirip kentte vakfımızca daha önce belirlediğimiz ailelere ulaştıracağız. İmam arkadaşlarımız hem kesimde hem de dağıtımda gönüllü olarak çalışıyorlar. Şu ana kadar da herhangi bir aksaklık olmadan, temiz ve nezih bir ortamda kesimlerimiz gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor
Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor
Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor
Iğdır'da görevli imamlar 1200 dar gelirli aileye kurban eti ulaştırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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