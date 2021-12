Iğdır'da görev yapan öğretim üyesi, at ve kedi sevgisini tuvale yansıttı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da görev yapan öğretim Üyesi Tuncay Çiçek, at ve kedileri konu ettiği resim sergisi açtı.

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Tuncay Çiçek, çektiği at ve kedi fotoğraflarını tuvale yansıttı.

Çiçek'in, yaptığı çalışmaları bir araya getirerek, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsünde açtığı sergi katılımcılardan da ilgi gördü.

Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "At, insanoğlunun var olduğu andan itibaren bir iletişim aracıdır ve insanlığın iletişimdeki olağan unsurları ile hayatımıza renk katar. Vazgeçilmezimiz olan ve her evde bulunan kedi de bir diğer dostumuzdur. Bir sevgi yumağı ile içimizde var olan at ve kedi sevgisini sembolize eden bir sergi ile bu iki dostumuzun sevgisine ve hayatımızdaki anlamına dikkat çekmek istedim." dedi.

Açılan sergi 1 hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

