Iğdır'da gönüllü gençler yetim kardeşlerine sahip çıkıyor
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Iğdır'da gönüllü gençler yetim kardeşlerine sahip çıkıyor

Iğdır'da gönüllü gençler yetim kardeşlerine sahip çıkıyor
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır Gençlik Merkezinde görevli gençler, başlattıkları "Bir yetim kardeşim olsun, insanlık yetim kalmasın" projesiyle 15 çocuğa bayramlık hediyeler aldı.

Iğdır Gençlik Merkezinde görevli gençler, başlattıkları "Bir yetim kardeşim olsun, insanlık yetim kalmasın" projesiyle 15 çocuğa bayramlık hediyeler aldı.

Proje kapsamında gençler tarafından kent merkezi ve köylerde yaşayan dar gelirli 15 çocuk tespit edilerek, ihtiyaçları belirlendi.

Evlerinden alınarak Iğdır Gençlik Merkezine getiren çocuklar, burada İHH Yardım Vakfının da desteğiyle alınan bayramlıkları giydi.

Gönüllü gençlerden Yeşim Sönmez, AA muhabirine, yetim çocukların yüreğine dokunmak adına yola çıktıklarını, başlatılan proje sayesinde çocukların mutlu bir bayram geçireceğini söyledi.

Projenin devam edeceğini, ihtiyaç sahibi aile ve çocukların yardımına koşacaklarını belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Çalışmamız sadece bununla sınırlı değil, ramazan ayı boyunca da birçok ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerin desteğiyle gıda yardımında bulunduk. Peygamber Efendimiz 'yetim çocukları sevindirin, sofranızda onlara yer verin' demiştir. Biz bunu örnek alarak ve bu maneviyatla yola çıkarak farkındalık yaratmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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