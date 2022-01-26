Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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