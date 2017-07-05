Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı: 7 Gözaltı

Iğdır İl Jandarma komutanlığı (KOM) Şube müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına ilişkin operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Göçmen kaçakçılığı suçu işledikleri iddiasıyla T.T., T.A., N.G., Ç.T., E.I., U.A. ve O.B. isimli şahısların ikamet ettiği 7 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan arama sonucunda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların karıştıkları 10 olayda, 10 organizatör, 163 yabancı uyruklu, 153 Afganistan, 4 İran, 1 Suriye ve 5 Pakistanlı ile birlikte 2 minibüs ve bir ticari taksiye el konuldu. - IĞDIR