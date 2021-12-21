Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 118 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 118 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 118 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır'da hem yasadışı geçişleri önlemek hem de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma ve operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık Perşembe günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a getirilen 118 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Iğdır'da bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Jandarma ekipleri, Afganistan'dan Türkiye'ye ve batı ülkelerine gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri kandıran ve yasadışı yollarla bu ülkelere geçiş yapmalarını sağlayan şebekeye de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişilik bir şebeke çökertilirken, şebeke üyeleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden bir kişi sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5 kişinin ise işlemleri sürüyor. Göçmen kaçakçılığında şebekenin kullandıkları belirlenen araçlara da ekipler tarafından el konuldu.

(Sebahattin Yum/İHA)

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