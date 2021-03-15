Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor
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Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

15.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:25
Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince İl genelindeki gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince de gıda denetimi yapan ekipler vatandaşların sağlığı için kontrol ve denetimlere devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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