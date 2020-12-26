Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor
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Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

26.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:08
Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır İl genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır İl genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince İl genelindeki gıda ürettim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlere İl Müdürü Özkan Yolcu'da katılarak denetimleri yerinde inceledi. Denetimde firmaların soğuk hava depolarında incelemeler yapıldı. Yumurta paketleme ünitesi, tavuk ürünlerinin saklanma koşulları, hijyen kuralları, dağıtım zincirinde uyulması gereken kurallar, ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. İl Müdürü Özkan Yolcu, "Vatandaşımızın sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşmasını sağlamak için denetim ekiplerimizle her daim sahada ve denetimdeyiz. Kurallara uymayanlar için gerekli işlemler yapılırken, kuralları eksiksiz yerine getirenlere de teşekkür ediyoruz. Her denetim sağlıklı yaşam içindir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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