Iğdır'da gıda denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Iğdır'da gıda denetimi

20.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:00
Iğdır'da gıda denetimi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından Iğdır'da denetim yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Gıda Denetim ekipleri tarafından Iğdır'da denetim yapıldı.

Iğdır  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri Iğdır genelindeki gıda ürettim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Son olarak Iğdır'da tavuk ürünleri dağıtımı ve satışı yapılan bir firma denetlendi. Denetimde yumurta paketleme ünitesi, tavuk ürünlerinin saklanma koşulları, hijyen kuralları, dağıtım zincirinde uyulması gereken kurallar, ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay İlham Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Samatta Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Temmuz Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'da gıda denetimi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:03:26. #1.14#
title