Iğdır'da gıda denetimi
20.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:00
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından Iğdır'da denetim yapıldı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından Iğdır'da denetim yapıldı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri Iğdır genelindeki gıda ürettim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Son olarak Iğdır'da tavuk ürünleri dağıtımı ve satışı yapılan bir firma denetlendi. Denetimde yumurta paketleme ünitesi, tavuk ürünlerinin saklanma koşulları, hijyen kuralları, dağıtım zincirinde uyulması gereken kurallar, ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı