Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı
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Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

IĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

06.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:31
Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde, gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Eser Koç, Gökhan Sisko, Ramazan Sisko ve Ömer Sisko, çeşitli yerlerinden  bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinde toplanan kalabalık ise ekiplerince güçlükle dağıtıldı. Polis, gençlerin kavgasının nedenini belirlemeye çalışıyor.

 


Kaynak: DHA
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