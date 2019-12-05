Iğdır'da "Genciz Biz" temalı program
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Iğdır'da "Genciz Biz" temalı program

Iğdır'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Genciz Biz" temalı program düzenlendi.

05.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:14
Iğdır'da

'da, Gençlik ve İl Müdürlüğünce "Genciz Biz" temalı program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan etkinliğe konuşmacı olarak ilahiyatçı Yazar katıldı.

Programın açılış konuşması yapan Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Yiğit, "Her eğitim öğrenim döneminde de Ömer Döngeloğlu gibi çok kıymetli hocalarımızı da kurumumuzda misafir etmekteyiz. Hocamız programımıza iştirak ettiğinden ve Iğdır'da geldiğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın kum sanatı ile yaptığı gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Programda Ömer Döngeloğlu'nun katılımcılara yönelik sohbeti ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA
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