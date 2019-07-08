Iğdır'da fuhuş operasyonu

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 90 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş olaylarını önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından Melekli beldesindeki eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa yer temin ederek aracılık ettikleri iddia edilen 38 zanlı ile para karşılığı fuhuş yaptıkları belirtilen 52 kadın yakalandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Aynı soruşturma çerçevesinde fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle 50 kişinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA